Доводы Москвы: армада «кинжалов» и «калибров» накрыла Киев, похоронив надежды ВСУ на боеприпасы Оглавление Удары по Киеву и области: горят производства БПЛА и склады Украинская ПВО перестала работать: дома целы, Зеленский в поисках Армия России в ночь на 20 августа 2026 года атаковала предприятия ВПК Украины, которые находятся в том числе в Киеве. Уничтожены заводы, склады и логистические центры. Подробности — на Life.ru. 20 августа, 08:22 5548 5548 20 августа «цирконы» и «искандеры» добивают заводы БПЛА седьмым кругом, разрывая логистику и артерии ВСУ в агонии. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Нанесён массированный удар по объектам Вооружённых сил Украины. По данным украинских мониторинговых каналов, в атаке участвовали БПЛА, крылатые ракеты Х-101, Х-69, Х-59, «Калибр», «Циркон», баллистические ракеты «Искандер» и другое вооружение.

— Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного, воздушного, морского базирования и беспилотными летательными аппаратами большой дальности по предприятиям военной промышленности, транспортно-логистическому центру и складам в городе Киеве и Киевской области, — сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Удары по Киеву и области: горят производства БПЛА и склады

В украинской столице поражены мощности ООО «Файер Поинт». Эта компания занимается производством компонентов для БПЛА большой и средней дальности и ракет. Атакованный завод выпускал ускорители для FP-5 «Фламинго». Военный корреспондент Александр Коц отмечает, что предприятие попадает под удар уже седьмой раз.

— Зачем бить по одному адресу седьмой раз? Восстановление полного цикла выпуска «Фламинго» эксперты оценивают в два-три месяца. Производство Fire Point рассыпано: подземные площадки, субподрядчики, отдельно — системы управления, отдельно — боевые части. Смысл не в том, чтобы сжечь цех один раз, а в том, чтобы интервал между нашими заходами был короче срока их восстановления, — объяснил Коц.

Также атакованы торгово-складской комплекс компании «Укрспецсистемс», где осуществлялись сборка и хранение БПЛА, ГП «Антонов», производящее беспилотники «Лютый», склад боеприпасов, где находились авиабомбы М-900, мины и боеприпасы.

Спутники NASA фиксируют крупный пожар в Броварах. Фото © firms.modaps.eosdis.nasa.gov

В Киевской области поражены логистический центр «Замлер Групп», склад ГСМ в Броварах.

— Приводим убедительные доводы, — прокомментировали минувший удар в российском оборонном ведомстве.

Украинская ПВО перестала работать: дома целы, Зеленский в поисках

Военный блогер Юрий Подоляка обратил внимание на одну закономерность: чем меньше у Украины ракет для ПВО, тем целее украинские дома.

— Отсутствие «на поле боя» украинских «ППО» явно идёт на пользу жилому фонду украинских городов, но очень негативно сказывается на жизнедеятельности предприятий ВПК, складов и объектов критической инфраструктуры, — пишет Подоляка.

«Герани» нанесли удар по логистике ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Военкор Павел Кукушкин считает, что вместо Patriot Киев мог бы использовать самолёты, но их они боятся поднимать в воздух, так как российские реактивные БПЛА сбивают их.

— Ракетные удары будут только усиливаться, и, как следствие, серьёзный энергетический кризис зимой Киеву обеспечен, об этом в открытую говорит министр энергетики Украины и другие «официальные лица», — отметил Кукушкин.

Киев ищет ракеты для ЗРК Patriot на европейских складах. США отказываются передавать их, так как склады истощились после конфликта на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский после массированного удара жалуется, что у Украины нехватка перехватчиков для ПВО, поэтому российские баллистические ракеты сбивать нечем.

— Пока у Украины будет недостаточно антибаллистики, всерьёз думать о мире Россия не будет. Мы делаем всё, чтобы защита была, и каждый день идёт работа над программой FREYJA. Но перехватчики к Patriot пока не заменить, и они нужны каждый день. Каждая дополнительная ракета сохраняет жизнь наших людей. Я благодарю всех, кто это понимает, ищет и находит возможности помочь, — написал Зеленский в социальных сетях.

Авторы Даниил Черных