Целями российских ударов стали резервуары с ГСМ в порту Черноморск и сухогруз

Российские военные поразили сухогруз в Чёрном море и резервуары с горюче-смазочными материалами в порту Черноморск Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, судно находилось юго-восточнее Одессы. Удар по нему беспилотниками нанесли вечером 18 августа. В Минобороны заявили, что на борту находилось имущество военного назначения для ВСУ. Информацию об атаке сухогруза ведомство публиковало накануне.

Утром 19 августа российские силы атаковали порт Черноморск. Там, как утверждает оборонное ведомство, были поражены резервуары с ГСМ, предназначенными для украинской армии.

В Минобороны подчеркнули, что удары по морским судам и портовой инфраструктуре, которые задействованы в интересах ВСУ, продолжаются.

Черноморск уже неоднократно становился целью подобных атак. В начале августа ведомство сообщало о поражении там контейнерного терминала с военными грузами и склада беспилотников FP-2.

Ранее ВС РФ уже наносили удар по резервуарам с ГСМ и портовой инфраструктуре Черноморска. По данным Минобороны, объекты использовались для хранения и разгрузки военных грузов.