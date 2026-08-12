ВС РФ поразили резервуары с ГСМ в порту Черноморск Одесской области

Российские военные продолжают систематические удары по портовой инфраструктуре Украины, которая используется в интересах ВСУ. В течение дня высокоточным оружием и БПЛА были поражены цели в порту Черноморск, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами и объекты портовой инфраструктуры, которые использовались для разгрузки и хранения военных грузов.

«В течение дня высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Черноморск – резервуары с ГСМ и объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения», — говорится в сообщении.

Ранее российские войска нанесли удары по военным аэродромам и объектам инфраструктуры, которые использует Украина. Целями стали объекты топливной и транспортной инфраструктуры, склады и места хранения ударных дронов, а также комплектующие для их производства. Кроме того, удары наносились по местам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.