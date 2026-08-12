От аэродромов до баз наёмников: Огненный шквал накрыл военные цели на Украине

Российские войска поразили военные аэродромы и объекты инфраструктуры, используемые украинской армией. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, удары были нанесены по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. В перечень целей также вошли места хранения ударных беспилотников и комплектующих для их производства.

Кроме того, российские военные нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наёмников.

Life.ru рассказывал об одной из поражённых сегодня целей: в Броварах под Киевом после атаки российских дронов вспыхнул масштабный пожар. По данным украинской ГСЧС, огонь охватил складские помещения. Взрывы были слышны и в самой столице.