Более тысячи дронов и пять «нептунов»: Минобороны подвело итоги работы ПВО за сутки

Российские средства ПВО за сутки уничтожили 1061 украинский беспилотник, пять ракет «Нептун» и пять реактивных снарядов HIMARS. Такие данные привело Минобороны РФ 12 августа.

Кроме того, по информации ведомства, силы Черноморского флота уничтожили восемь безэкипажных катеров и один украинский патрульный катер.

Российские войска также нанесли удары по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины. Под огонь, как утверждает Минобороны, попали места хранения ударных БПЛА и комплектующих для них.

Суточные потери украинских подразделений российское военное ведомство оценило примерно в 1,35 тысячи военнослужащих.

Напомним, в ночь на 12 августа российские силы ПВО, по данным Минобороны РФ, перехватили и уничтожили 502 украинских беспилотника самолётного типа. В ведомстве уточняли, что дроны были сбиты над Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Липецкой и Калужской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также над акваторией Чёрного моря.