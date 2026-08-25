Западные вооружения могут поступать в украинские порты под видом обычных грузов, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. По его словам, гражданские суда используются для доставки военных поставок.

Заявление прозвучало во время заседания Совета Безопасности ООН по Украине, которое прошло по инициативе западных стран.

«Не обманывайтесь и не обманывайте других — под видом перевозки товаров гражданскими судами в порты Украины поступают западные вооружения», — сказал Небензя.

Российский дипломат призвал учитывать этот фактор при оценке работы украинских морских маршрутов. По его словам, перевозки через порты связаны не только с гражданской торговлей.

Ранее Life.ru писал, что главарь киевского руководства Владимир Зеленский допустил возможность переговоров с Россией на фоне проблем с работой морского коридора. Он заявил, что объёмы движения судов через украинский морской коридор значительно сократились по сравнению с периодом до ударов по портовой инфраструктуре. По его словам, сейчас через порты Одесской области ежедневно проходят лишь несколько судов.