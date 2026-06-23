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23 июня, 15:50

Welt: Трамп мог тайно привлечь IT-корпорации для помощи Киеву

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер высказал предположение о возможном распоряжении президента США Дональда Трампа американским IT-компаниям оказать помощь Украине. Его слова приводит газета Die Welt.

«Я убеждён, что в настоящее время Украина получает массовую поддержку от крупных американских технологических компаний на разных уровнях», — подчеркнул эксперт.

Райснер утверждает, что ВСУ, возможно, готовятся к атаке на Керченский мост, задействуя при этом искусственный интеллект. Он также предположил, что Трамп может поручить американской компании Palantir оказать поддержку Киеву.

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Ранее Трамп сообщил, что его администрация изучит возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава Белого дома отметил, что украинская сторона выразила заинтересованность в таком шаге.

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Наталья Демьянова
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