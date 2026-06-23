Welt: Трамп мог тайно привлечь IT-корпорации для помощи Киеву

Австрийский полковник и военный аналитик Маркус Райснер высказал предположение о возможном распоряжении президента США Дональда Трампа американским IT-компаниям оказать помощь Украине. Его слова приводит газета Die Welt.

«Я убеждён, что в настоящее время Украина получает массовую поддержку от крупных американских технологических компаний на разных уровнях», — подчеркнул эксперт.

Райснер утверждает, что ВСУ, возможно, готовятся к атаке на Керченский мост, задействуя при этом искусственный интеллект. Он также предположил, что Трамп может поручить американской компании Palantir оказать поддержку Киеву.

Ранее Трамп сообщил, что его администрация изучит возможность предоставления Украине лицензии на производство ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Глава Белого дома отметил, что украинская сторона выразила заинтересованность в таком шаге.