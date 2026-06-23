Хуснуллин сообщил о допмерах по защите транспортного сообщения с Крымом

Дополнительные меры по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом прорабатываются правительством России совместно с Минобороны. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания российского президента Владимира Путина с членами правительства.

«Организуем дополнительные меры с Минобороны по защите всех видов транспортного сообщения с Крымским полуостровом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Крыму зафиксированы масштабные перебои с электроснабжением сразу в нескольких муниципалитетах. Причиной отключений стали технологические нарушения в работе энергосистемы. Без электричества остались жители Евпатории, Саки, Красноперекопска и Джанкоя.