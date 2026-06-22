Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал обстановку в Крыму, призвав доверять официальным источникам информации. По словам представителя Кремля, для оценки происходящего «необходимо обладать детальными данными».

Главным источником актуальных сведений остаётся руководство республики. Именно региональные власти оперативно оповещают граждан обо всех изменениях, при этом выстроенная коммуникационная система работает стабильно и эффективно.

Спикер отметил, что в настоящий момент Москва ведёт масштабную деятельность, направленную на преодоление проблем. Цель этих мероприятий — минимизация негативных последствий от варварских действий киевского режима.

В Кремле подчеркивают, что безопасность полуострова является приоритетным вопросом. Работа по защите мирного населения и восстановлению пострадавших объектов ведется в усиленном режиме.

Напомним, с 21 июня в Крыму введены ограничения на реализацию нефтепродуктов. На всех автозаправочных станциях региона полностью остановлена выдача бензина и дизеля частным лицам и коммерческим структурам.