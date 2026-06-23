Часть Крыма осталась без света из-за аварии на электросетях

Крупная авария в электросетях привела к масштабным отключениям электроэнергии в нескольких муниципалитетах Крыма. Об этом сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».

По данным компании, причиной стали технологические нарушения в энергосистеме.

Без электроснабжения остались жители городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой.

Отключения также затронули Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы республики.

Специалисты уже приступили к устранению последствий аварии. На местах работают аварийно-восстановительные бригады.

В «Крымэнерго» сообщили, что восстановить подачу электричества потребителям планируется в течение суток.

О причинах технологического сбоя и количестве затронутых абонентов дополнительно не сообщается.

Ранее Life.ru писал, что в «Севастопольэнерго» сообщили о полном восстановлении электроснабжения всех потребителей в Севастополе.