Часть Крыма осталась без света из-за аварии на электросетях
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Крупная авария в электросетях привела к масштабным отключениям электроэнергии в нескольких муниципалитетах Крыма. Об этом сообщили в госпредприятии «Крымэнерго».
По данным компании, причиной стали технологические нарушения в энергосистеме.
Без электроснабжения остались жители городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск и Джанкой.
Отключения также затронули Красноперекопский, Сакский, Джанкойский и Красногвардейский районы республики.
Специалисты уже приступили к устранению последствий аварии. На местах работают аварийно-восстановительные бригады.
В «Крымэнерго» сообщили, что восстановить подачу электричества потребителям планируется в течение суток.
О причинах технологического сбоя и количестве затронутых абонентов дополнительно не сообщается.
Ранее Life.ru писал, что в «Севастопольэнерго» сообщили о полном восстановлении электроснабжения всех потребителей в Севастополе.
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