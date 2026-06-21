Свет вернулся в дома: В Севастополе полностью восстановили подачу электричества

В Севастополе завершили восстановление электроснабжения всех потребителей. Об этом сообщили в предприятии «Севастопольэнерго» в своём Тelegram-канале.

«Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

Ранее в Севастополе зафиксировали масштабные перебои с подачей электроэнергии, которые затронули все районы города. До этого в городе объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев информировал об уничтожении семи беспилотников, при этом, по предварительным данным, пострадавших не было.