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21 июня, 14:15

Свет вернулся в дома: В Севастополе полностью восстановили подачу электричества

Электроснабжение в Севастополе полностью восстановлено

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jari Hindstroem

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jari Hindstroem

В Севастополе завершили восстановление электроснабжения всех потребителей. Об этом сообщили в предприятии «Севастопольэнерго» в своём Тelegram-канале.

«Электроснабжение всех потребителей восстановлено в полном объеме», — говорится в сообщении.

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Ранее в Севастополе зафиксировали масштабные перебои с подачей электроэнергии, которые затронули все районы города. До этого в городе объявляли воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев информировал об уничтожении семи беспилотников, при этом, по предварительным данным, пострадавших не было.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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