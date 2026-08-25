Обломки дрона ВСУ упали на крышу университета в Курске
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Обломки украинского беспилотника упали на крышу Курского государственного университета. Предварительно, здание не получило повреждений, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, обломки обнаружили после атаки, которая пришлась на несколько районов Курска. На месте работают оперативные службы. Всего за сутки над территорией региона, как заявил губернатор, были сбиты 128 беспилотников различного типа. Также зафиксированы атаки с применением артиллерии и взрывных устройств.
В результате ударов в Беловском районе пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и здания инфраструктуры. Погибших нет.
Ранее три украинских беспилотника нанесли удар по селу Песчаное Беловского района Курской области, в результате вражеского налёта ранения получили четверо мужчин.
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