Обломки дрона ВСУ упали на крышу университета в Курске

По его словам, обломки обнаружили после атаки, которая пришлась на несколько районов Курска. На месте работают оперативные службы. Всего за сутки над территорией региона, как заявил губернатор, были сбиты 128 беспилотников различного типа. Также зафиксированы атаки с применением артиллерии и взрывных устройств.