Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 августа, 07:25

Обломки дрона ВСУ упали на крышу университета в Курске

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Обломки украинского беспилотника упали на крышу Курского государственного университета. Предварительно, здание не получило повреждений, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

По его словам, обломки обнаружили после атаки, которая пришлась на несколько районов Курска. На месте работают оперативные службы. Всего за сутки над территорией региона, как заявил губернатор, были сбиты 128 беспилотников различного типа. Также зафиксированы атаки с применением артиллерии и взрывных устройств.

В результате ударов в Беловском районе пострадали четыре человека, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и здания инфраструктуры. Погибших нет.

СК ищет командиров ВСУ, стоящих за убийством 3 подростков дронами в Краснодаре
СК ищет командиров ВСУ, стоящих за убийством 3 подростков дронами в Краснодаре

Ранее три украинских беспилотника нанесли удар по селу Песчаное Беловского района Курской области, в результате вражеского налёта ранения получили четверо мужчин.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ВСУ
  • Александр Хинштейн
  • ЧП
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar