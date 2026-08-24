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24 августа, 08:14

Два человека погибли, двое ранены при атаках ВСУ под Белгородом

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два мирных жителя погибли, ещё двое получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в Белгородском округе. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Так, в селе Таврово дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. От полученных ранений погибли двое мужчин.

В посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки и плеча, её доставили в районную больницу.

Ещё один мужчина пострадал при атаке беспилотника на парковку коммерческого объекта. У него диагностировали осколочное ранение бедра. Также повреждены фасад здания, грузовой и легковой автомобили.

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А 21 августа Life.ru сообщал, что при серии атак украинских FPV-дронов в Белгородской области погибла женщина, ещё четверо человек получили ранения.

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Александра Вишнякова
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