Два человека погибли, двое ранены при атаках ВСУ под Белгородом
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Два мирных жителя погибли, ещё двое получили ранения при атаках беспилотников ВСУ в Белгородском округе. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
Так, в селе Таврово дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта. От полученных ранений погибли двое мужчин.
В посёлке Октябрьский FPV-дрон взорвался во дворе частного дома. Женщина получила осколочные ранения грудной клетки и плеча, её доставили в районную больницу.
Ещё один мужчина пострадал при атаке беспилотника на парковку коммерческого объекта. У него диагностировали осколочное ранение бедра. Также повреждены фасад здания, грузовой и легковой автомобили.
А 21 августа Life.ru сообщал, что при серии атак украинских FPV-дронов в Белгородской области погибла женщина, ещё четверо человек получили ранения.
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