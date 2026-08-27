Число погибших после падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до четырёх

Число погибших после падения сбитого беспилотника на автобус в Севастополе увеличилось до четырёх. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Ранее было известно о гибели женщины и подростка.

«Сегодня в реанимации скончались две жительницы Севастополя, пострадавшие при падении сбитого БПЛА на автобус в Севастополе. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», — написал он в Telegram-канале.

Шестерых пострадавших, которые находились в хирургическом и травматологическом отделениях городской больницы №1, перевели в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6.

Туда же планируют доставить 18-летнюю девушку, пострадавшую во время атаки, как только её состояние позволит транспортировку.

В городской больнице №5 остаётся 16-летний юноша. По словам Развожаева, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее Life.ru писал, что после падения обломков сбитого украинского БПЛА на рейсовый автобус в Севастополе погибли женщина и 16-летний подросток. Тогда ещё 10 человек оставались в больницах, трое находились в реанимации, а двое — в крайне тяжёлом состоянии.