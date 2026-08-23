После падения БПЛА на автобус в Севастополе погиб 16-летний подросток
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Десять человек, пострадавших при падении обломков сбитого украинского беспилотника на автобус в Севастополе, остаются в больницах. Трое из них находятся в реанимации, двое — в крайне тяжёлом состоянии, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Девять взрослых проходят лечение в больнице № 1. Шесть пациентов находятся в отделениях хирургии и травматологии, их состояние оценивается как средней степени тяжести.
Ещё один пострадавший — 16-летний подросток — был госпитализирован в реанимацию детской больницы № 5. Врачи оценивали его состояние как тяжёлое и проводили консультации с московскими коллегами. Позже стало известно, что спасти подростка не удалось. Также погибла женщина 1975 года рождения.
«К глубокому сожалению, по уточнённой информации, погибли два человека: женщина 1975 года рождения и 16-летний подросток. Выражаю самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших», — написал Развожаев.
С родственниками погибших работают психологи МЧС. Власти Севастополя пообещали оказать семьям всю необходимую помощь.
Накануне российские военные и мобильные огневые группы нейтрализовали в небе над городом два украинских БПЛА. При падении обломков одного из них был повреждён автобус с пассажирами. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что беспилотник нёс поражающие элементы. Прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших.
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