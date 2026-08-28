В Севастополе осколки БПЛА упали на отель, дрон попал в подъезд 5-этажного дома

Силы противовоздушной обороны и мобильные расчёты отразили атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев

На улице Героев Подводников в результате попадания беспилотного летательного аппарата в подъезд пятиэтажного жилого дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Спасатели эвакуировали из помещения женщину, врачи проводят реанимационные мероприятия. Ударной волной выбиты окна в квартирах во всех подъездах. Жильцов эвакуируют, на месте происшествия работают пожарные и спасатели.

На территорию отеля, расположенного неподалёку, упали осколки сбитого дрона. Сотрудники гостиницы самостоятельно ликвидировали начавшееся небольшое возгорание. Пострадавших нет.

На улице Братьев Манганари зафиксирован удар дрона по старым резервуарам. Цистерны не содержали активного топлива — в них находились лишь технологические остатки.

Ранее беспилотник Вооружённых сил Украины атаковал автомобиль скорой помощи в Шебекино Белгородской области. В результате удара погиб фельдшер. Среди пострадавших оказались второй фельдшер и водитель машины. Они получили осколочные ранения. Также травмы получили два пациента, находившиеся внутри автомобиля. Их доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.