Расчёты ПВО сбили три дрона ВСУ в Севастополе 28 августа

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трёх беспилотников над городом. По его словам, в настоящее время военные отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ), задействованы средства противовоздушной обороны и мобильные огневые расчёты.

«Сбито три БПЛА в Гагаринском районе», — написал он в своём телеграм-канале.

С начала года жертвами атак Вооружённых сил Украины на пассажирские автобусы стали 43 гражданина России, среди которых трое детей. Ранения получили 329 человек, в их числе 17 детей. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 167 автобусов, перевозивших пассажиров.