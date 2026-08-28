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28 августа, 00:51

Расчёты ПВО сбили три дрона ВСУ в Севастополе 28 августа

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об уничтожении трёх беспилотников над городом. По его словам, в настоящее время военные отражают атаку Вооружённых сил Украины (ВСУ), задействованы средства противовоздушной обороны и мобильные огневые расчёты.

«Сбито три БПЛА в Гагаринском районе», — написал он в своём телеграм-канале.

Число погибших после падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до четырёх
Число погибших после падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до четырёх

С начала года жертвами атак Вооружённых сил Украины на пассажирские автобусы стали 43 гражданина России, среди которых трое детей. Ранения получили 329 человек, в их числе 17 детей. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись 167 автобусов, перевозивших пассажиров.

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Алена Пенчугина
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