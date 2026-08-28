Мирошник сообщил о 43 погибших в РФ от ударов ВСУ по автобусам с начала года

С начала года жертвами атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) на пассажирские автобусы стали 43 гражданина России, среди которых трое детей. Ранения получили более 300 человек, включая семнадцать несовершеннолетних. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. По его данным, обстрелам со стороны ВСУ подверглись почти 170 автобусов, перевозивших пассажиров.

«Атаки ВФУ на пассажирские автобусы в 2026 году по состоянию на 27 августа: количество атакованных автобусов — 167. Ранены 329 человек, в их числе 17 детей. Погибли 43 человека, в их числе 3 ребёнка», — рассказал Мирошник.

По словам посла, приведённая статистика — это итог мониторинга Министерства иностранных дел Российской Федерации, демонстрирующий «минимальную» оценку количества обстрелов пассажирского транспорта и человеческих потерь.

«Потому что это те данные, которые прошли через федеральные и прочие органы власти, которые мы смогли верифицировать. Но есть ещё целый ряд кейсов, которые требуют дополнительного сбора данных», — добавил Мирошник.

Ранее число погибших после падения сбитого беспилотника на автобус в Севастополе увеличилось до четырёх. Шестерых пострадавших, которые находились в хирургическом и травматологическом отделениях городской больницы №1, перевели в ожоговый центр Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. Туда же планируют доставить 18-летнюю девушку, пострадавшую во время атаки, как только её состояние позволит транспортировку. В городской больнице №5 остаётся 16-летний юноша.