Одна из пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ЛНР умерла в больнице

Одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, атакованного беспилотным летательным аппаратом Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике, была госпитализирована в состоянии клинической смерти. Спасти её не удалось — пациентка скончалась в стенах медицинского учреждения. Такую информацию журналистам предоставила врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко.

«Одна из пострадавших поступила в состоянии клинической смерти, специалисты провели реанимационные мероприятия в условиях отделения реанимации, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сказала она.

В лечебное учреждение были доставлены три пассажира и водитель рейсового автобуса, который пострадал в результате атаки БПЛА.