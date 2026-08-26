Одна из пострадавших при атаке ВСУ на автобус в ЛНР умерла в больнице
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Одна из пассажирок рейсового автобуса Лисичанск — Стаханов, атакованного беспилотным летательным аппаратом Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике, была госпитализирована в состоянии клинической смерти. Спасти её не удалось — пациентка скончалась в стенах медицинского учреждения. Такую информацию журналистам предоставила врио главврача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко.
«Одна из пострадавших поступила в состоянии клинической смерти, специалисты провели реанимационные мероприятия в условиях отделения реанимации, к сожалению, полученные травмы оказались несовместимы с жизнью», — сказала она.
В лечебное учреждение были доставлены три пассажира и водитель рейсового автобуса, который пострадал в результате атаки БПЛА.
Следственный комитет России завёл уголовное дело о террористическом акте после обстрела пассажирского автобуса в Луганской Народной Республике. Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели девяти пассажиров при ударе по автобусу. Также несколько человек ранены. Руководитель республики назвал случившееся актом терроризма, не имеющим оправдания.
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