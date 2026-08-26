СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу в ЛНР

Следственный комитет России завёл уголовное дело о террористическом акте после обстрела пассажирского автобуса в Луганской Народной Республике. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Производство начато по статье 205 УК РФ. Причиной стала атака, совершённая сегодня на трассе Золотое – Первомайск. Под удар попал автобус, следовавший по маршруту «Лисичанск – Стаханов».

По данным следствия, огонь вели военнослужащие украинских формирований. В результате инцидента есть погибшие и раненые среди мирного населения. Точное число пострадавших не называется.

Сейчас сотрудники ведомства проводят сбор доказательств. Им предстоит выяснить тип и модель беспилотника, использованного при нападении, а также установить полную картину случившегося.

Действиям причастных к преступлению лиц из состава ВФУ будет дана уголовно-правовая оценка, отметили в СК.

Напомним, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели девяти пассажиров при ударе по автобусу. Также несколько человек ранены. Руководитель республики назвал случившееся актом терроризма, не имеющим оправдания.