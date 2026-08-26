Девять человек погибли при ударе ВСУ по автобусу в ЛНР

Девять человек погибли в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус в Луганской Народной Республике. Об инциденте сообщил руководитель ЛНР Леонид Пасечник.

По его данным, днём был атакован рейсовый автобус, следовавший по маршруту «Лисичанск – Стаханов». Транспортное средство в момент удара двигалось по трассе между Золотым и Первомайском.

В салоне находились 15 пассажиров. Восемь из них скончались на месте происшествия.

Ещё одну пострадавшую, двадцатилетнюю девушку, доставили в реанимацию, но медикам не удалось сохранить ей жизнь. Её мать получила ранения.

Также травмы получила 18-летняя пассажирка, её госпитализировали. Троим другим участникам поездки и водителю помощь оказали на месте, после чего отправили на амбулаторное лечение.

Глава ЛНР назвал случившееся актом терроризма, не имеющим оправдания. На месте работают следователи, фиксирующие последствия удара.

Ранее в МИД России объяснили, зачем ВСУ атакуют автобусы. По словам посла по особым поручениям по вопросам преступлений киевского режима Родиона Мирошника, украинские военные хотят напугать мирных жителей и лишить их возможности передвигаться.