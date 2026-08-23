Раненная при атаке ВСУ на автобус под Белгородом умерла в больнице
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Женщина, пострадавшая при атаке украинского беспилотника на автобус в Белгородской области, умерла в больнице. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Речь идёт о пассажирке автобуса предприятия, который подвергся удару дрона 16 августа в Ракитянском округе.
«К сожалению, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на автобус предприятия 16 августа в Ракитянском округе. Выражаю самые искренние соболезнования её родным и близким», — написал Шуваев в мессенджере «Макс».
После атаки пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.
Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на автобус в Белгородской области. В результате удара пострадали пассажиры и водитель транспортного средства. Инцидент произошёл в Ракитянском районе, где дрон атаковал автобус предприятия.
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