Раненная при атаке ВСУ на автобус под Белгородом умерла в больнице

Женщина, пострадавшая при атаке украинского беспилотника на автобус в Белгородской области, умерла в больнице. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Речь идёт о пассажирке автобуса предприятия, который подвергся удару дрона 16 августа в Ракитянском округе.

«К сожалению, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на автобус предприятия 16 августа в Ракитянском округе. Выражаю самые искренние соболезнования её родным и близким», — написал Шуваев в мессенджере «Макс».

После атаки пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на автобус в Белгородской области. В результате удара пострадали пассажиры и водитель транспортного средства. Инцидент произошёл в Ракитянском районе, где дрон атаковал автобус предприятия.