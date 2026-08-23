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23 августа, 07:33

Раненная при атаке ВСУ на автобус под Белгородом умерла в больнице

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщина, пострадавшая при атаке украинского беспилотника на автобус в Белгородской области, умерла в больнице. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Речь идёт о пассажирке автобуса предприятия, который подвергся удару дрона 16 августа в Ракитянском округе.

«К сожалению, в больнице скончалась женщина, которая получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на автобус предприятия 16 августа в Ракитянском округе. Выражаю самые искренние соболезнования её родным и близким», — написал Шуваев в мессенджере «Макс».

После атаки пострадавшую доставили в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, спасти её не удалось.

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Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на автобус в Белгородской области. В результате удара пострадали пассажиры и водитель транспортного средства. Инцидент произошёл в Ракитянском районе, где дрон атаковал автобус предприятия.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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