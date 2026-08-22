Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области, есть раненые
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Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус в селе Никольское Белгородской области. Как сообщили в оперштабе, двое пассажиров получили осколочные ранения, у двоих диагностированы контузии (акубаротравмы). Пострадавшие направлены в больницу Белгорода.
«В Белгородском округе еще один пассажирский автобус подвергся атаке беспилотника в селе Никольское. Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения, ещё у двоих мужчин предварительно диагностированы акубаротравмы», — сказано в сообщении оперштаба.
Тем временем число пострадавших из-за падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до 10. На данный момент уже подтверждена гибель двоих человек: молодого мужчины и женщины.
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