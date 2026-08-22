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22 августа, 15:42

Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу в Белгородской области, есть раненые

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на пассажирский автобус в селе Никольское Белгородской области. Как сообщили в оперштабе, двое пассажиров получили осколочные ранения, у двоих диагностированы контузии (акубаротравмы). Пострадавшие направлены в больницу Белгорода.

«В Белгородском округе еще один пассажирский автобус подвергся атаке беспилотника в селе Никольское. Мужчина и женщина получили множественные осколочные ранения, ещё у двоих мужчин предварительно диагностированы акубаротравмы», — сказано в сообщении оперштаба.

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Тем временем число пострадавших из-за падения БПЛА на автобус в Севастополе выросло до 10. На данный момент уже подтверждена гибель двоих человек: молодого мужчины и женщины.

Больше новостей об атаках беспилотников и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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