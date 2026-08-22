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Регион
22 августа, 16:25

«Охотятся за мирными»: В МИД России объяснили, зачем ВСУ атакуют автобусы

МИД РФ: ВСУ бьют по автобусам, лишая мирных граждан возможности перемещаться

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские военные намеренно охотятся на городские автобусы с людьми, чтобы напугать жителей и лишить их возможности передвигаться. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в своём телеграм-канале.

«Городской автобус — большая и медленно двигающаяся цель для украинского нациста-дроновода, окончательно утратившего нормы человечности. У них нет иллюзий, что в автобусе военные, они охотятся за мирными, чтобы запугать и лишить возможности перемещаться», — объяснил он.

По словам дипломата, с начала июня украинские боевики начали целенаправленно бить по вместительным пассажирским автобусам. За это время дроны повредили более 150 машин. Около 130 из них — это транспорт городских и пригородных маршрутов, ещё свыше 20 автобусов принадлежали промышленным предприятиям и перевозили сотрудников на работу.

Три человека пострадали при атаке беспилотника на автобус в Белгородской области
Три человека пострадали при атаке беспилотника на автобус в Белгородской области

Напомним, сегодня в Севастополе обломки сбитого БПЛА ВСУ упали на рейсовый автобус. Губернатор Михаил Развожаев подтвердил гибель двух человек. На данный момент известно о ещё 10 пострадавших. Аналогичная ситуация произошла в Белгородской области. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, есть раненые.

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Вероника Бакумченко
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