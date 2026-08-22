Три человека пострадали при атаке беспилотника на автобус в Белгородской области

В поселке Дубовое Белгородской области зафиксирована атака беспилотника на общественный транспорт. По данным регионального оперштаба, аппарат ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, что привело к ранениям трёх мирных жителей.

Двое пострадавших, мужчина и женщина, получили множественные осколочные ранения конечностей. Бригады скорой помощи оперативно доставили их в городскую больницу номер два областного центра.

Третья женщина получила травмы глаз и лица. Её экстренно эвакуировали в областную клиническую больницу для оказания специализированной медицинской помощи.

Помимо людей, серьёзный урон получил сам транспорт. Также взрывной волной и осколками повреждено остекление расположенного рядом остановочного комплекса.

Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия. Власти региона заверили, что всем пострадавшим предоставляется необходимое лечение и поддержка.

Ранее один подросток погиб в ДТП с «Нивой» возле села Султанаево в Башкирии. Авария произошла 21 августа, в машине находились семеро подростков от 14 до 17 лет.