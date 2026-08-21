Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 августа, 01:23

Семеро подростков на «Ниве» попали в ДТП в Башкортостане, один из них погиб

Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Обложка © Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан

Один подросток погиб в аварии с автомобилем «Нива». ДТП произошло 21 августа возле села Султанаево в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщило региональное управление МЧС России.

В машине находились семеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Данные о состоянии остальных участников ДТП ведомство пока не привело.

На месте работали 18 специалистов и 10 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС. От МЧС к ликвидации последствий аварии направили шесть сотрудников и три единицы техники.

Появилось видео ДТП с Hyundai и Audi на Невском проспекте, число пострадавших выросло
Появилось видео ДТП с Hyundai и Audi на Невском проспекте, число пострадавших выросло

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая ребёнка, пострадали при столкновении 14 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Авария произошла около 13:00 на 940-м километре дороги в Каменском районе. По предварительным данным, водитель грузовика «Петербилт» с полуприцепом не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди транспорт. После удара столкнулись девять легковых и пять грузовых автомобилей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • МЧС России
  • ДТП
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar