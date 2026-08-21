Семеро подростков на «Ниве» попали в ДТП в Башкортостане, один из них погиб

Один подросток погиб в аварии с автомобилем «Нива». ДТП произошло 21 августа возле села Султанаево в Кушнаренковском районе Башкирии, сообщило региональное управление МЧС России.

В машине находились семеро подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Данные о состоянии остальных участников ДТП ведомство пока не привело.

На месте работали 18 специалистов и 10 единиц техники территориальной подсистемы РСЧС. От МЧС к ликвидации последствий аварии направили шесть сотрудников и три единицы техники.

Ранее сообщалось, что шесть человек, включая ребёнка, пострадали при столкновении 14 автомобилей на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. Авария произошла около 13:00 на 940-м километре дороги в Каменском районе. По предварительным данным, водитель грузовика «Петербилт» с полуприцепом не выдержал дистанцию и врезался в ехавший впереди транспорт. После удара столкнулись девять легковых и пять грузовых автомобилей.