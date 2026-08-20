Появилось видео ДТП с Hyundai и Audi на Невском проспекте, число пострадавших выросло
Число пострадавших при аварии в центре Петербурга выросло до шести
Момент аварии на Невском проспекте в Петербурге. Обложка © Telegram /Петербургская полиция
На Невском проспекте в Санкт-Петербурге после столкновения двух машин пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Данную информацию передали в региональном управлении ГИБДД, опубликовав момент столкновения.
Момент аварии на Невском проспекте в Петербурге. Видео © Telegram /Петербургская полиция
«По предварительным данным, <...> пострадали шестеро человек: пятеро пешеходов, находившихся на тротуаре, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 17 и 15 лет и водитель Хендай», — говорится в сообщении ведомства
Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние врачи оценивают как среднюю степень тяжести. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка.
Напомним, инцидент произошёл в центре Санкт-Петербурга на перекрёстке Невского проспекта и набережной Фонтанки. Там столкнулись Hyundai и Audi. От удара обе машины вылетели на тротуар и сбили пешеходов. Прокуратура Центрального района Петербурга взяла выяснение всех обстоятельств ДТП под контроль.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.