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Регион
20 августа, 17:47

Появилось видео ДТП с Hyundai и Audi на Невском проспекте, число пострадавших выросло

Число пострадавших при аварии в центре Петербурга выросло до шести

Момент аварии на Невском проспекте в Петербурге. Обложка © Telegram /Петербургская полиция

Момент аварии на Невском проспекте в Петербурге. Обложка © Telegram /Петербургская полиция

На Невском проспекте в Санкт-Петербурге после столкновения двух машин пострадали шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Данную информацию передали в региональном управлении ГИБДД, опубликовав момент столкновения.

Момент аварии на Невском проспекте в Петербурге. Видео © Telegram /Петербургская полиция

«По предварительным данным, <...> пострадали шестеро человек: пятеро пешеходов, находившихся на тротуаре, среди которых трое несовершеннолетних в возрасте 17 и 15 лет и водитель Хендай», — говорится в сообщении ведомства

Всех пострадавших госпитализировали. Их состояние врачи оценивают как среднюю степень тяжести. Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, по факту аварии проводится проверка.

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Напомним, инцидент произошёл в центре Санкт-Петербурга на перекрёстке Невского проспекта и набережной Фонтанки. Там столкнулись Hyundai и Audi. От удара обе машины вылетели на тротуар и сбили пешеходов. Прокуратура Центрального района Петербурга взяла выяснение всех обстоятельств ДТП под контроль.

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Юлия Сафиулина
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