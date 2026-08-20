Водитель автобуса в Саратове въехал в трубу, два пассажира пострадали

В Саратове двое взрослых госпитализированы после аварии с участием маршрутного автобуса. Состояние мужчины медики оценивают как тяжёлое, женщина находится в стабильном состоянии.

ДТП произошло вечером 19 августа на улице Кутякова. Водитель общественного транспорта не справился с управлением и протаранил металлическую трубу. Инженерная конструкция лежала на асфальте из-за идущих ремонтных работ.

В салоне находились пассажиры, среди которых были несовершеннолетние. От сильного удара люди получили травмы различной степени тяжести. На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

Известно, что дети 2020 и 2022 годов рождения получили лишь лёгкие повреждения. Медики осмотрели юных пассажиров на месте инцидента и отпустили их домой под наблюдение родителей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Экспертам предстоит выяснить, почему опасный объект остался на проезжей части без должных ограждений.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали случившегося. Они проверяют действия водителя перед столкновением, а также соблюдение правил организации дорожных работ подрядной организацией.

Медицинское учреждение обеспечило пострадавшим полный объём необходимой терапии. Специалисты продолжают круглосуточно контролировать самочувствие пациентов.

Ранее в Дагестане пятилетняя девочка погибла в аварии на трассе Дылым — Миатли. По предварительным данным, 33-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. Ребёнок, находившийся в отечественной машине, скончался на месте, ещё четырёх человек, включая одного несовершеннолетнего, госпитализировали.