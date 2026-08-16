Пятилетняя девочка погибла, ещё четыре человека пострадали в ДТП в Дагестане

Пятилетняя девочка погибла после столкновения двух автомобилей в Казбековском районе Дагестана. Ещё четыре человека, в том числе ребёнок, получили травмы и были доставлены в больницу, сообщили в республиканском МВД.

Ребёнок погибд в ДТП с двумя автомобилями в Дагестанет. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

Авария произошла на дороге Дылым — Миатли. По предварительным данным, 33-летний водитель Lada Granta выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio, которым управлял его ровесник. Девочка находилась в салоне Lada Granta. От полученных тяжёлых травм она скончалась на месте происшествия.

Четверых пострадавших с различными травмами доставили в центральную районную больницу Казбековского района. Среди них также был ребёнок. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы на 61-м километре МКАД под Рублёвской эстакадой произошло ДТП с участием Toyota Camry, «Москвича» и BMW, причём водитель последнего авто скрылся с места аварии. В результате происшествия пострадал мужчина, его госпитализировали.