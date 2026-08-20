Иномарка сбила пешеходов на перекрёстке Невского и Фонтанки в Петербурге

В Санкт-Петербурге иномарка сбила пешеходов на перекрёстке Невского проспекта и набережной Фонтанки. Пострадали несколько человек, сообщает «Mash на Мойке».

Последствия ДТП на перекрёстке Невского проспекта и Фонтанки в Петербурге. Видео © «Mash на Мойке»

RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточняет, что на тротуар после столкновения вылетели два легковых автомобиля. Предварительно, травмы получили шесть человек.

Очевидцы утверждают, что один из водителей решил проскочить на жёлтый сигнал светофора.

Прокуратура Центрального района Петербурга контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее сообщалось, что автобус с воспитанниками детсада опрокинулся в Приморье. По данным СК, пострадали двое взрослых.