Автобус с воспитанниками детсада опрокинулся в Приморье

Автобус с воспитанниками частного детского сада опрокинулся в Уссурийском городском округе Приморья. Обстоятельства аварии и соблюдение требований безопасности при перевозке детей проверяет прокуратура. ДТП произошло 20 августа на участке дороги между сёлами Пуциловка и Алексей-Никольское.

Как сообщила Прокуратура Приморья, автобус вёз воспитанников частного детского сада «Лучик» из Владивостока на экскурсию в «Казачий стан». Водитель не справился с управлением, после чего транспорт съехал с дороги и опрокинулся. На месте происшествия работал Уссурийский городской прокурор Михаил Рудницкий.

Прокуратура намерена дать оценку соблюдению требований безопасности при организации перевозки детей. Ход и результаты проверки поставлены на контроль Уссурийской городской прокуратуры. По данным СК, пострадали двое взрослых.

Ранее Life.ru писал о другом ДТП с автобусом в Уссурийском городском округе. Тогда транспорт съехал в кювет, травмы получили два пассажира, в том числе пострадала 17-летняя девушка.