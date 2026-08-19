Фура протаранила поток на М-4 «Дон»: В массовом ДТП под Ростовом разбиты 12 автомобилей
На трассе М-4 «Дон» столкнулись 12 машин из-за отказа тормозов у фуры
Автомобили полиции. Обложка © Life.ru
Массовое ДТП с участием 12 автомобилей произошло на трассе М-4 «Дон» в Каменском районе Ростовской области. По данным Госавтоинспекции региона, у большегруза отказали тормоза, после чего фура протаранила другие машины.
Авария случилась около 13:00 на 940-м километре федеральной магистрали. В столкновении оказались девять легковых автомобилей и три грузовика. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе донского полицейского главка.
Из-за происшествия движение в сторону севера оказалось сильно затруднено. Пробка растянулась на несколько километров.
Для автомобилистов организовали объезд через хутор Федорцев. Водителей просят заранее учитывать ситуацию при построении маршрута и выполнять требования сотрудников ДПС.
В июле на той же федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области загорелся двухэтажный рейсовый автобус Москва — Ставрополь. Пассажиров пересадили в резервный транспорт, а информации о пострадавших не поступало.
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