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9 июля, 12:57

На трассе М-4 «Дон» загорелся двухэтажный автобус Москва — Ставрополь

Обложка © Telegram/ Это Ростов новости

Обложка © Telegram/ Это Ростов новости

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области загорелся рейсовый двухэтажный автобус. Возгорание произошло на обочине федеральной дороги в Аксайском районе.

Автобус вспыхнул прямо на трассе. Видео © Telegram/ Это Ростов новости

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 13:00. Загоревшийся транспорт следовал по маршруту Москва — Ставрополь. На место направили резервный автобус, чтобы пассажиры могли продолжить поездку. Информации о пострадавших не поступало.

Движение на участке трассы не перекрывали. Автомобили продолжают проезжать по дороге в штатном режиме. В ликвидации огня участвовали две единицы техники и восемь сотрудников спасательных служб. Причины возгорания устанавливаются.

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Полина Никифорова
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