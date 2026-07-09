На трассе М-4 «Дон» загорелся двухэтажный автобус Москва — Ставрополь

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области загорелся рейсовый двухэтажный автобус. Возгорание произошло на обочине федеральной дороги в Аксайском районе.

Автобус вспыхнул прямо на трассе. Видео © Telegram/ Это Ростов новости

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 13:00. Загоревшийся транспорт следовал по маршруту Москва — Ставрополь. На место направили резервный автобус, чтобы пассажиры могли продолжить поездку. Информации о пострадавших не поступало.

Движение на участке трассы не перекрывали. Автомобили продолжают проезжать по дороге в штатном режиме. В ликвидации огня участвовали две единицы техники и восемь сотрудников спасательных служб. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее Life.ru писал, что в Бурятии в аварии с рейсовым автобусом пострадали шесть человек. ДТП произошло днём на 50-м километре трассы Улан-Удэ — Кяхта. Водитель автомобиля Honda Saber, которому 25 лет, столкнулся с автобусом Fiat Ducato, следовавшим по маршруту.