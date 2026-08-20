Шесть человек пострадали в ДТП с 14 машинами на трассе М-4 «Дон»

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области произошло крупное ДТП с участием 14 автомобилей. В результате цепного столкновения пострадали шесть человек, среди них ребёнок, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла около 13:00 на 940-м километре федеральной трассы в Каменском районе. По предварительным данным, водитель грузовика Peterbilt с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в транспорт, который ехал впереди.

Грузовик спровоцировал ДТП с 14 машинами на трассе под Ростовом. Видео © Max / ГУ МВД России по Ростовской области

После первого удара произошло массовое столкновение: в аварию попали девять легковых машин и пять грузовых автомобилей. Изначально сообщалось о 12 участниках ДТП, однако позже их число увеличилось до 14.

«В результате столкновения травмы разной степени тяжести получили шесть участников движения. Всех раненых оперативно доставили в ближайшую больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь», – сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

Из-за аварии движение по трассе оказалось серьёзно затруднено в обе стороны. В северном направлении образовалась пробка длиной около 11 километров, в южном – более восьми. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают причины аварии, а водителей просят учитывать сложившуюся ситуацию при планировании маршрутов.

Ранее Life.ru писал, что под Ростовом произошло другое тяжёлое ДТП с участием грузовиков, которое закончилось пожаром и гибелью одного из водителей. После столкновения две фуры загорелись прямо на дороге, спасателям пришлось ликвидировать сильное возгорание. Правоохранители тогда также выясняли все обстоятельства аварии и причины, которые привели к трагедии.