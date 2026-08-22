В ДТП в Оренбуржье погибли женщина и 15-летний подросток

В Оренбургской области 31-летняя водитель Chevrolet Cruze погибла вместе с 15-летним пассажиром после лобового столкновения с Mitsubishi Pajero, передаёт полиция региона.







По данным регионального МВД, женщина не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.

Авария попала на видеорегистратор. На записи запечатлены последние секунды перед столкновением.

Смертельное ДТП в Оренбуржье. Видео © MAX / Полиция Оренбуржья

Водитель и подросток из Chevrolet погибли на месте. Людей, находившихся в Mitsubishi, доставили в больницу.

Ранее один подросток погиб в ДТП с «Нивой» возле села Султанаево в Башкирии. Авария произошла 21 августа, в машине находились семеро подростков от 14 до 17 лет.