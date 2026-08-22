Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 августа, 06:59

В ДТП в Оренбуржье погибли женщина и 15-летний подросток

Обложка © MAX / Полиция Оренбуржья

Обложка © MAX / Полиция Оренбуржья

В Оренбургской области 31-летняя водитель Chevrolet Cruze погибла вместе с 15-летним пассажиром после лобового столкновения с Mitsubishi Pajero, передаёт полиция региона.

  • Смертельное ДТП в Оренбуржье. Фото © MAX / Полиция Оренбуржья
    Смертельное ДТП в Оренбуржье. Фото © MAX / Полиция Оренбуржья
  • Смертельное ДТП в Оренбуржье. Фото © MAX / Полиция Оренбуржья
    Смертельное ДТП в Оренбуржье. Фото © MAX / Полиция Оренбуржья
  • Смертельное ДТП в Оренбуржье. Фото © MAX / Полиция Оренбуржья
    Смертельное ДТП в Оренбуржье. Фото © MAX / Полиция Оренбуржья

Смертельное ДТП в Оренбуржье. Фото © MAX / Полиция Оренбуржья

1 / 3

По данным регионального МВД, женщина не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с внедорожником.

Авария попала на видеорегистратор. На записи запечатлены последние секунды перед столкновением.

Смертельное ДТП в Оренбуржье. Видео © MAX / Полиция Оренбуржья

Водитель и подросток из Chevrolet погибли на месте. Людей, находившихся в Mitsubishi, доставили в больницу.

Шесть человек, включая трёх детей, пострадали в ДТП с маршрутками в Талдоме
Шесть человек, включая трёх детей, пострадали в ДТП с маршрутками в Талдоме

Ранее один подросток погиб в ДТП с «Нивой» возле села Султанаево в Башкирии. Авария произошла 21 августа, в машине находились семеро подростков от 14 до 17 лет.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Оренбургская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar