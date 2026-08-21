Шесть человек, включая трёх детей, пострадали в ДТП с маршрутками в Талдоме

Два пассажирских микроавтобуса столкнулись в подмосковном Талдоме. За медицинской помощью после аварии обратились шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. Об этом сообщило ГСУ СК России по Московской области.

Авария произошла днём 21 августа около 13:22 на улице Кустарной. По версии следствия, водитель рейсового микроавтобуса подъезжал к остановке и врезался в другой микроавтобус, который в этот момент стоял на остановке общественного транспорта.

В салонах обеих машин находились пассажиры. После столкновения помощь медиков потребовалась шести людям, половина из них — дети. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте проводят осмотр, допрашивают очевидцев и устанавливают причины произошедшего.

Талдомская городская прокуратура взяла расследование аварии под контроль. Надзорное ведомство также проследит за ходом уголовного дела и установлением всех обстоятельств ДТП.

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с рейсовым автобусом в подмосковном Домодедове. Автобус врезался в припаркованный на обочине грузовик, после чего двум пассажиркам потребовалась медицинская помощь. В салоне в момент аварии находились шесть человек, выяснение обстоятельств происшествия взяла под контроль прокуратура.