Два пассажира пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Домодедове
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Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в областном управлении МВД.
Авария произошла на первом километре дороги ММК Житнево — Красный Путь. По предварительным данным, водитель автобуса врезался в грузовую машину, припаркованную на обочине. После столкновения две женщины обратились за медицинской помощью. Информация о характере полученных ими травм пока не приводится.
В прокуратуре Подмосковья уточнили, что в момент аварии в салоне находились шесть пассажиров. Домодедовская городская прокуратура взяла выяснение всех обстоятельств происшествия под контроль.
В июне похожая авария произошла в подмосковной Дубне: после столкновения с грузовиком пассажирский автобус отбросило в здание. За медицинской помощью тогда обратился один человек.
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