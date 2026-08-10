Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 18:19

Два пассажира пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в Домодедове

Обложка © Telegram/ Подмосковная полиция

Обложка © Telegram/ Подмосковная полиция

Две пассажирки автобуса пострадали в ДТП с грузовиком в подмосковном Домодедове. Об этом сообщили в областном управлении МВД.

Авария произошла на первом километре дороги ММК Житнево — Красный Путь. По предварительным данным, водитель автобуса врезался в грузовую машину, припаркованную на обочине. После столкновения две женщины обратились за медицинской помощью. Информация о характере полученных ими травм пока не приводится.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что в момент аварии в салоне находились шесть пассажиров. Домодедовская городская прокуратура взяла выяснение всех обстоятельств происшествия под контроль.

Под Кемерово столкнулись автобус и грузовик, 1 человек погиб, 10 пострадали
Под Кемерово столкнулись автобус и грузовик, 1 человек погиб, 10 пострадали

В июне похожая авария произошла в подмосковной Дубне: после столкновения с грузовиком пассажирский автобус отбросило в здание. За медицинской помощью тогда обратился один человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar