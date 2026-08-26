СК возбудил дело о теракте после атаки дронов на логистический центр в Котовске
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Следственный комитет России квалифицировал как теракт ночной удар по логистическому центру в городе Котовске Тамбовской области. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Главное следственное управление СК РФ открыло дело по статье 205 УК РФ. По версии следствия, в ночь на 26 августа 2026 года украинские вооружённые формирования применили беспилотники для атаки на гражданский инфраструктурный объект.
Целью удара стал складской комплекс одного из маркетплейсов. В результате инцидента начался пожар, зафиксированы пострадавшие.
На месте происшествия работает следственная группа. Специалисты собирают доказательства, выясняют тип использованного вооружения и устанавливают полную картину произошедшего.
В СК заявили, что регулярные налёты на складские помещения крупных торговых площадок являются целенаправленной террористической тактикой против мирного населения. В ведомстве пообещали привлечь всех причастных к ответственности.
Ранее сообщалось, что при атаке на Котовск пострадали два человека. У 19-летнего парня диагностировали сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца. Обоим оказывают необходимую медицинскую помощь.
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