Два человека ранены при атаке дронов ВСУ на склад WB в Котовске

Два человека ранены в результате террористической атаки украинских беспилотников на логистический центр WB в Котовске в ночь на 26 августа. Об этом сообщил глава Тамбовской области.

У 19-летнего парня диагностировали сотрясение мозга, у 49-летней женщины — перелом пальца. Обоим оказывают необходимую медицинскую помощь. Серьёзных последствий удалось избежать за счёт оперативной эвакуации сотрудников ночной смены и чёткой работы всех служб.

Целью атаки стал логистический центр Wildberries. Из 19 дронов 16 были уничтожены силами ПВО и мобильными огневыми группами «БАРС-Тамбов». Три аппарата всё же достигли здания склада.

Губернатор поблагодарил военных и резервистов за защиту мирных жителей и призвал мужчин региона вступать в Боевой армейский резерв. Отдельное совещание посвятят трудоустройству тех, кто работал на объекте.

В ночь на 18 июля украинские формирования также атаковали дронами складской комплекс Wildberries в Котовске Тамбовской области. Губернатор региона Евгений Первышов охарактеризовал произошедшее как одну из самых жестоких и массированных атак за последнее время — жертвами стали семеро работников ночной смены, ещё 25 человек пострадали, из них 23 были доставлены в больницы. В результате удара на территории объекта вспыхнул пожар, который позднее удалось полностью потушить.