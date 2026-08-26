Первышов: Логистический центр Wildberries в Котовске уничтожен после пожара

Логистический центр Wildberries в Котовске полностью сгорел после террористической атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

Удар пришёлся по зданию склада, где в тот момент находилась ночная смена. Благодаря своевременной эвакуации и слаженным действиям служб, включая муниципалитет, массовых жертв удалось избежать. Медицинская помощь потребовалась двум сотрудникам: 19-летний юноша получил сотрясение мозга, у 49-летней женщины диагностирован перелом пальца.

Значительную роль в отражении налёта сыграли военные и резервисты. Силы противовоздушной обороны уничтожили 13 аппаратов, еще три сбили мобильные огневые группы «БАРС-Тамбов». Однако трём дронам все же удалось поразить цель.

Губернатор выразил благодарность всем, кто участвовал в спасении людей, и отметил, что регион продолжит тренировки по отражению подобных угроз. Он также призвал мужчин области вступать в Боевой армейский резерв для защиты воздушного пространства.

Отдельной темой станет трудоустройство персонала сгоревшего объекта. Глава региона анонсировал совещание, на котором будут решать вопрос дальнейшей занятости людей, чтобы никто не остался без работы.

Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ также нанесли удар беспилотниками по логистическому центру компании Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. В результате атаки, которую губернатор региона Евгений Первышов назвал самой масштабной и бесчеловечной, погибли семь сотрудников ночной смены, ещё 25 человек получили ранения, 23 из них были госпитализированы. На месте попадания дронов возник пожар, который впоследствии был ликвидирован.