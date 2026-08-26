Жителей Котовска попросили оставаться дома из-за дыма от пожара на складе WB

Жителей Котовска Тамбовской области попросили в ближайшие два дня без необходимости не выходить из дома из-за дыма и продуктов горения после пожара на складе Wildberries. Об этом сообщил глава города Алексей Плахотников.

«Во избежание отравления угарным газом и продуктами горения убедительно прошу вас воздержаться от активного перемещения по городу в ближайшие два дня», — написал Плахотников в «Максе».

По его словам, после попадания беспилотника на территорию складского комплекса дым и смог быстро распространились по Котовску. Глава города также призвал жителей с заболеваниями органов дыхания соблюдать необходимые меры предосторожности.

Ранее губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщил о пожаре на логистическом складе Wildberries после атаки БПЛА. Площадь возгорания составила около 100 тыс. кв. м. По предварительным данным, пострадал один сотрудник маркетплейса.