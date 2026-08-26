Крупный пожар начался в логистическом центре Wildberries в Котовске после атаки БПЛА

В логистическом центре маркетплейса Wildberries в городе Котовск Тамбовской области вспыхнул масштабный пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов. Площадь возгорания превысила 100 тысяч квадратных метров. По предварительным данным, в результате инцидента пострадал один человек. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Первышов.

По словам главы области, после срабатывания сигнализации была проведена оперативная эвакуация всего персонала, что позволило избежать массовых жертв.

«По предварительной информации, пострадал один сотрудник Wildberries. Он получил сотрясение мозга из-за взрывной волны», — уточнил Первышов.

По информации главы области, сотрудник получил сотрясение мозга из-за взрывной волны.

В эту же ночь два человека, в том числе 14-летний ребёнок, погибли в Липецкой области после падения украинского беспилотника на частный жилой дом. Ещё две женщины получили травмы и попали в больницу.