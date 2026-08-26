ПВО уничтожила 10 летевших на Москву беспилотников

Силы ПВО Минобороны уничтожили 10 беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены десять беспилотников, летевших на Москву», — написал Собянин в своём канале в «Максе».

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

На фоне атаки были введены временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский, а Внуково перешёл на приём и отправку рейсов по согласованию с соответствующими органами.

Накануне российские средства ПВО за 12 часов уничтожили и перехватили 39 украинских беспилотников. По данным Минобороны России, дроны самолётного типа уничтожили над Белгородской, Курской, Брянской и Ростовской областями, а также над акваторией Чёрного моря.