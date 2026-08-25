Штору для защиты окон и балконов от дронов ВСУ создали в Тюмени

Противоосколочную штору для защиты окон и балконов при атаках беспилотников разработали в Тюменской области. Изделие компании «ПрофВС» представили на форуме «Патриоты России». Защитное полотно должно задерживать поражающие элементы после детонации боевой части дрона. При этом разработчики не утверждают, что оно способно уберечь помещение от взрывной волны или прямого попадания БПЛА.

«Каждая взрывчатка начинена какими-то поражающими элементами, от них и спасает противоосколочная защита», — рассказал ТАСС представитель предприятия.

Согласно материалам производителя, штора соответствует классу Бр1. Её предлагают устанавливать в квартирах, частных домах и автомобилях, прежде всего закрывая оконные проёмы и балконные блоки. Компания также выпускает другие средства противоосколочной защиты. Такие изделия у неё заказывают предприятия нефтегазовой отрасли для повышения безопасности объектов.