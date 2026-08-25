«Враг почувствует»: Дандыкин объяснил, как «Поле-31» воздействует на дроны ВСУ

Новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-31» способен сбивать беспилотники с заданного маршрута и тем самым не давать им добраться до цели. Об этом в беседе с Life.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин.

«Скорее всего, «Поле-31» — это система, которая позволяет сбивать с курса беспилотники, идущие по заложенному в карту маршруту. Как именно это происходит, нам лучше и не знать, потому что это представляет государственную тайну», — сказал эксперт.

По словам Дандыкина, сейчас противодействие беспилотникам становится одной из ключевых задач как в зоне боевых действий, так и при защите объектов в глубине территории. Особенно важно, считает он, не просто вывести дрон из строя, а не позволить аппарату со взрывчаткой упасть рядом с населённым пунктом или инфраструктурой.

«Поле-31» относится к средствам радиоэлектронной борьбы. По данным разработчика НПО «Киловатт», система подавляет сигналы спутниковой навигации GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo на расстоянии не менее двух километров. Комплекс предназначен для защиты объектов, транспорта, бронетехники и личного состава от разведывательных и ударных БПЛА.

Дандыкин подчеркнул, что борьба с беспилотниками требует целого комплекса решений: средств РЭБ, противодронных аппаратов и других систем. По его словам, развитие БПЛА заставляет постоянно менять частоты и методы радиоэлектронного противодействия, а разработки дорабатываются с учётом опыта их использования.

Ранее Life.ru рассказывал о поступлении комплекса «Поле-31» в зону СВО. Система предназначена для подавления спутниковой навигации беспилотников и может воздействовать на сигналы GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Разработчики заявляют, что комплекс способен защищать от БПЛА позиции, технику и важные объекты.