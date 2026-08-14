БПЛА «Скат-220» «Калашникова» получил датчик для уклонения от FPV-дронов

Российский разведывательный беспилотник «Скат-220», применяемый в зоне СВО, получил датчик, предназначенный для выполнения манёвров при угрозе со стороны FPV-дронов. Об этом сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

Кроме того, аппарат во время боевого применения смог превысить заявленную производителем скорость. «Скат-220» разогнался до 250 км/ч, хотя его паспортный показатель составляет 220 км/ч. По словам Лушникова, установленный результат был зафиксирован непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Глава «Калашникова» отметил, что высокая скорость позволяет беспилотнику уходить от FPV-перехватчиков и преодолевать отдельные опасные рубежи. Новый датчик дополнительно даёт возможность аппарату выполнять антидроновые манёвры.

Лушников также заявил, что в концерне довольны результатами применения «Ската-220» и его модернизацией.

Ранее Лушников сообщил, что самым популярным автоматом в зоне СВО стал АК-12 образца 2023 года. Это уже третье поколение модели, которую неоднократно совершенствовали на основе реального боевого применения и полигонных тестов. По словам Лушникова, АК-12 по-прежнему остаётся самым популярным образцом предприятия.