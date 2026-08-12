Концерн «Калашников» назвал главный автомат зоны СВО

Самым востребованным автоматом в зоне СВО стал АК-12 образца 2023 года. Об этом сообщил глава концерна «Калашников» Алан Лушников.

По его словам, эта версия оружия является уже третьей модификацией модели. Конструкцию неоднократно совершенствовали с учётом результатов испытаний и опыта эксплуатации.

Глава концерна отметил, что АК-12 остаётся самым массовым изделием «Калашникова». Обновлённая версия серийно выпускается и уже поставляется в российские подразделения.

«Это уже третья модификация. Мы её дорабатывали по результатам апробации, и она сейчас массово идёт в серию. Он уже находится в войсках», — рассказал Лушников ТАСС.

По его словам, АК-12 стреляет на 20% кучнее, чем предыдущая модель АК-74. Повышенная кучность и точность стрельбы — главная особенность новой модификации, отметил глава концерна.

«Это достигается за счет того, что цевье и ствол конструктивно разделены. То есть это вывешенный ствол, на него нет нагрузки, что дает возможность улучшить точность и кучность в среднем на 20% по сравнению с тем, что было достигнуто в предыдущих версиях», — сказал Лушников, подчеркнув, что это очень серьёзный результат.

Ранее концерн «Калашников» передал в зону СВО очередную партию автоматов АК-12 образца 2023 года, доработанных с учётом опыта применения в боевых операциях. В компании отмечали, что с начала спецоперации выпуск этой модификации заметно вырос, а сама модель стала одним из основных образцов стрелкового оружия для мотострелковых и общевойсковых подразделений.

Автомат Калашникова АК-12 — это современный образец индивидуального стрелкового оружия российской армии, принятый на вооружение в 2018 году. Разработанный концерном «Калашников» на базе легендарной платформы АК, он представляет собой глубокую модернизацию, направленную на повышение эргономики и удобства бойца. Ключевыми особенностями стали складной телескопический приклад, планки Пикатинни для установки разнообразных прицелов и тактических аксессуаров, а также улучшенная рукоятка управления огнём. Это оружие сочетает в себе традиционную надёжность и неприхотливость автоматов Калашникова с возросшей боевой эффективностью и адаптивностью к современным условиям боя.