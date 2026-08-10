Из танков — по дронам: «Калашников» рассказал, как изменили ракету «Вихрь»

Концерн «Калашников» модернизировал противотанковую управляемую ракету «Вихрь» для борьбы с беспилотниками. Боеприпас получил неконтактный датчик цели и теперь применяется по воздушным целям, рассказал глава концерна Алан Лушников.

Изначально «Вихрь» создавался как ракета класса «воздух — земля» для ударных вертолётов Ка-52 и предназначался прежде всего для поражения бронетехники. По словам Лушникова, особенно активно такие ракеты использовались против бронемашин во время украинского контрнаступления в 2023 году.

Однако массовое распространение беспилотников изменило характер боевых действий. Бронетехника стала реже появляться непосредственно на поле боя, поэтому для «Вихря» нашли новую цель — БПЛА. Для этого специалисты «Калашникова» по собственной инициативе оснастили ракету неконтактным датчиком цели. По словам главы концерна, модернизированный «Вихрь» уже применяется в боевых условиях по схеме «воздух — воздух».

Управление ракетой осуществляется по лазерному лучу: оператор сопровождает цель и обеспечивает наведение. Лушников также отметил, что применение «Вихря» с вертолёта позволяет искать и преследовать беспилотники, а сама ракета обходится дешевле специализированных зенитных боеприпасов.

Ещё в 2025 году глава «Калашникова» рассказывал, что «Вихрь» показывает себя при работе по крупным беспилотникам. Теперь концерн впервые раскрыл детали доработки ракеты для этой задачи.

Ранее Life.ru рассказывал, что «Калашников» готовил к серийному выпуску зенитный ракетный комплекс «Крона», предназначенный в том числе для борьбы с беспилотниками. Комплекс создавался для территориальной ПВО и защиты важных объектов.