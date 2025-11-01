«Калашников» начнёт серийный выпуск убийцы дронов ЗРК «Крона» в 2026 году

Концерн «Калашников» приступит к серийному производству зенитного ракетного комплекса (ЗРК) ближнего действия «Крона» для территориальной ПВО в 2026 году. Об этом заявил гендиректор предприятия Алан Лушников.

По его словам, комплекс находится в высокой степени готовности и уже предлагается потенциальным заказчикам. Лушников уточнил, что в настоящее время идут работы по согласованию всех вопросов с заказчиком. Глава концерна выразил уверенность, что к 2026 году ЗРК «Крона» будет полностью готов к серийному выпуску, отметив, что он оснащён современной ракетой 9М340 и интересной системой управления, при этом стоимость комплекса остаётся относительно невысокой для своего класса.

Ранее на Западе заявили, что ЗРК «Крона» сможет эффективно уничтожать дроны ВСУ. По словам эксперта, разнообразие ракет в комплексе обеспечивает возможность уничтожения всех обнаруженных целей, включая беспилотники, крылатые ракеты и высокоточные снаряды. Он также предположил, что «Кроны», предназначенные для охраны стратегически важных объектов на территории России, могут сформировать защитный щит вокруг этих объектов.