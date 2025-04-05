Идеальный убийца: Что известно о ЗРК «Крона», который готов поджарить дроны ВСУ Российскую ПВО ждёт пополнение: на авансцену готовится выйти ЗРК «Крона» от концерна «Калашников». Целевая «аудитория» комплекса — украинские БПЛА. Что представляет собой этот комплекс? 4 апреля, 21:27 ЗРК «Крона». Обложка © Концерн «Калашников»

В 2025 году стало известно о пополнении семейства отечественных зенитно-ракетных комплексов ещё одной машиной. Она стала неким симбиозом сразу двух существующих по отдельности ЗРК ближнего действия и объединила их особенности и преимущества в одно целое. По заявлению производителя, новинка предназначена для прикрытия важных государственных объектов и объектов стратегической инфраструктуры, причём система заточена под перехват беспилотных летательных аппаратов. Западные аналитики уверены, что комплекс будет использоваться Россией для защиты энергетических объектов, которые продолжают подвергаться атакам со стороны ВС Украины, несмотря на мораторий.

Речь идёт о ЗРК «Крона», что в феврале этого года впервые был представлен концерном «Калашников». Система — комбинация из ЗРК «Стрела-10М» и ЗРК «Сосна», созданных КБточмаш им. А.Э. Нудельмана. Что представляет собой новинка и почему она станет настоящей головной болью для дроноводов ВСУ, разобрался Life.ru.

Универсальный убийца

«Крона» — полностью автономная боевая единица, сочетающая в себе средства обнаружения, управления и поражения. За поиск воздушных целей в любое время суток и сопровождение части зенитных управляемых ракет (ЗУР) отвечает многоканальная оптико-электронная система управления (ОЭСУ) от ЗРК «Сосна», способная работать в полностью автоматическом режиме. Кроме того, ЗРК может получать данные от выносного малогабаритного радиолокационного комплекса или путём обмена информацией с батарейными командными пунктами.

Состав ОЭСУ «Кроны». Фото © КБточмаш им. А.Э. Нудельмана

За ликвидацию нарушителей воздушного пространства отвечают сразу две совершенно разные ракеты, и это — ноу-хау производителя и главная особенность «Кроны», которая отличает её от предшественников. ЗРК оснащён шестью ЗУР «Сосна-Р» от одноимённого комплекса и четырьмя ЗУР от «Стрелы-10М». Ракеты объединяет лишь помехозащищённость, но и она реализована совершенно по-разному.

Боевой модуль «Кроны» с ОЭСУ, десятью ТПК. Фото © Концерн «Калашников»

Особенностью первого типа ракет является наведение с помощью телеориентирования в лазерном луче. Самостоятельно ракета цель не поражает, и ОЭСУ сопровождает летательный аппарат лазерным лучом вплоть до самого попадания. Луч модулируется таким образом, чтобы при отклонении ЗУР от направления её бортовые устройства самостоятельно определяли величину рассогласования и вырабатывали соразмерные команды для органов управления. В отличие от командных систем телеуправления, такой подход отличается большей точностью. Это высокоскоростная ракета (900 м/с), способная поражать цели на высоте до пяти и на дальности до 10 километров.

ЗРК «Сосна» на гусеничном шасси и бикалиберная ЗУР. Фото © КБточмаш им. А.Э. Нудельмана

Второй тип ракет — свежая модификация устаревшей ЗУР (новая ЗУР завершила испытания и пошла в серийное производство в 2020 году). В отличие от прежней, эта ракета обладает головкой самонаведения (ГСН) и применяется по принципу «выстрелил-забыл». ГСН способна работать в трёх режимах: фотоконтрастном, инфракрасном и помеховом. Ракета развивает скорость на уровне 550 м/с, максимальная дальность — 6 километров, досягаемость по высоте — 3,5 километра.

ЗУР с ТПК. Фото © Концерн «Калашников»

Именно в одновременном применении двух ракет от двух разных ЗРК — главная сила «Кроны». При раннем обнаружении беспилотников на близкой к максимальной дистанции по целям начинает работать одна ракета, уничтожая угрозу задолго до её сближения с прикрываемым объектом. Однако если атака оказывается массовой и объект атакуется одновременно с нескольких направлений, поочерёдное телеориентирование каждой ЗУР в лазерном луче для БПЛА на каждом направлении может оказаться делом очень расточительным по времени.

Если за счёт массовости атаки, сложных метеоусловий или особенностей рельефа местности дроны всё же приблизились к прикрываемому объекту на расстояние в несколько километров, «Крона» пускает в ход второй тип ракет с головками самонаведения, которые уничтожают цели уже без участия самого комплекса. В этом случае ЗРК может переключаться между целями сразу после пуска каждой из четырёх ЗУР.

Экономическая составляющая

Не стоит забывать, что зенитные комплексы и их ракеты — недешёвое удовольствие. Даже самая простая ЗУР будет во много раз сложнее и дороже украинских беспилотников, многие из которых — обычная кустарщина с планером из фанеры и простенькой винтомоторной установкой. А если вспомнить, что в ходе ночных атак противник нередко одновременно использует сотни беспилотников, экономическая составляющая выходит на лидирующие планы. Именно поэтому сбивать столь лёгкие цели, которые летят на низких скоростях и неспособны к активному маневрированию, более совершенными и дорогостоящими ЗРК вроде «Панцирь-С1», «Тор-М2», «Бук», «С-300» или «С-400» — точно бить мух выстрелами из ружья.

«Крона» же в этом случае — своеобразная мухобойка, у которой сравнительно дешёвые ЗУР от «Сосны» в качестве основы и самонаводящиеся ракеты от «Стрелы-10М» для подстраховки. Таким образом, система не только заменяет сразу несколько ЗРК ближнего радиуса действия, но и позволяет отражать регулярные атаки сравнительно недорого. Причём последнее в условиях продолжающегося конфликта — серьёзное подспорье.

Авторы Илья Пушкарев